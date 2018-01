Einbrecher ließen Fluchtauto in Flammen aufgehen

Keine Frau kann an diesen Auslagen vorbei: Ringe, Ketten, Armbänder – alles nur vom Feinsten, was das Dorotheum hier anpreist. Zwei vermummte Männer wollten die in den Auslagen liegenden Preziosen am Mittwoch gegen Mitternacht an sich bringen. Das Duo hatte zuvor einen schwarzen Audi A3 mit Salzburger Kennzeichen gestohlen. Mit diesem fuhren die Komplizen in die Schrannengasse.