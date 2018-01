Republika Srpska: Warnungen vor neuer Miliz

Die Miliz ist erstmals einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, als sie am umstrittenen Nationalfeiertag der Republika Sprska am 9. Jänner in voller Montur aufmarschierte. Die serbische Regionalregierung begeht den Feiertag jährlich, obwohl er 2015 vom Verfassungsgericht für nicht verfassungskonform erklärt und verboten wurde. An diesem Tag wird an den 9. Jänner 1992 erinnert, als die bosnischen Serben ihre Republika Srpska ausriefen, was einer der entscheidenden Schritte zum blutigen Bürgerkrieg zwischen Bosniaken (Muslime), Serben und Kroaten in der früheren jugoslawischen Teilrepublik war.