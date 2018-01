Papst half einer vom Pferd gestürzten Polizistin

Bei seinem Besuch in Chile hat Papst Franziskus am Donnerstag unerwartet sein Papstmobil verlassen, um einer vom Pferd gefallenen Polizistin zu helfen. Als das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Weg von der Messe zu einem Mittagessen in Iquique vorbeifuhr, scheute das Pferd und warf die Reiterin ab. Sie landete auf dem Asphalt.