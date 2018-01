Lkw rammte Rettungsauto - ein Verletzter (36)

Der Lkw eines Salzburger Berufskraftfahrers (43) brach am Donnerstag gegen 12.12 Uhr in Sonnberg im Mühlkreis in einer lang gezogenen Rechtskurve aus. Grund waren die winterlichen Straßenverhältnisse. Dabei rammte der Anhänger des Lkw ein entgegenkommendes Rot Kreuz-Fahrzeug. Der Lenker des Rettungsautos wurde dabei leicht verletzt und mit der Rettung Bad Leonfelden in den Med Campus III nach Linz gebracht. Am Rot Kreuz-Auto entstand ein Totalschaden.