Unternehmer Schwab wird den VSV neu strukturieren

Kein Stein bleibt auf dem anderen - das wurde beim VSV im Laufe der Saison schon öfter erwähnt. Mit dem Engagement von Andreas Schwab dürfte sich demnächst - nachdem bereits Ulf Wallisch die Geschäfte übernommen hat und Peter Peschel neuer Marketing-Leiter wurde - noch einiges ändern. Zuerst wird der Miteigentümer des Hotels Holiday Inn die wirtschaftlichen, finanziellen und personellen Angelegenheiten des Klubs lückenlos analysieren und dann neu strukturieren. "Ich freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe. Ich werde zusammen mit einem kompetenten Netzwerk aus Sport und Wirtschaft in den nächsten Wochen und Monaten mit vollem Einsatz an der Neuausrichtung des VSV arbeiten. Mein Ziel ist es, nachhaltigen sportlichen sowie wirtschaftlichen Erfolg für den VSV und dessen Fans sicherzustellen", geht der erfolgreiche Investor hochmotiviert an seine neue Augabe.