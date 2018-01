2017 unter den drei wärmsten Jahren

Anders als 2017 habe in den beiden Vorjahren das Wetterphänomen El Nino zu der hohen Durchschnittstemperatur beigetragen, so die WMO. Ein Merkmal von El Nino sind erhöhte Meerestemperaturen, was das Wetter weltweit beeinflusst. Anfang und Ende vergangenen Jahres sei zwar La Nina - das Gegenstück zu El Nino mit einem eigentlich abkühlenden Effekt - beobachtet worden. Trotzdem sei 2017 unter den wärmsten Jahren gewesen und auch das wärmste je gemessene La-Nina-Jahr. In den USA seien im vergangenen Jahr wegen des extremen Wetter mit zahlreichen Hurrikans so hohe Wetterschäden wie nie zuvor angefallen, so Taalas. Auch andere Länder hätten mehr Überschwemmungen und Dürren erlebt.