„Spleen“-Festival lockt Kinder ins Theater

Familie, Migration, digitale und analoge Welten oder auch Genderfragen sind inhaltlich die Themen, die das kommende "Spleen"-Festival in Graz prägen werden. "Wir haben natürlich diskutiert, ob wir einen thematischen Schwerpunkt setzen wollen - und haben uns dagegen entschieden, weil es einfach so viele spannende Themen gibt, die unsere Kinder und Jugendlichen betreffen", sagte Westphal am Donnerstag im Pressegespräch in Graz. Sie organisiert gemeinsam mit Manfred Weissensteiner das alle zwei Jahre stattfindende Festival zum siebenten Mal. Die Stücke werden an fünf Spielstätten in der Stadt (Frida & Fred - Knopftheater, Kultum im Cubus, Kristallwerk, Next Liberty, Schauspielhaus, Theater am Ortweinplatz) gezeigt.