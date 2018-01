Istrien: Aller guten Dinge sind drei

Die Zahl 3 begegnet uns immer wieder hier in Istrien: Die Halbinsel ist ein Dreieck, auf dem sich drei Länder befinden: Italien, Slowenien und Kroatien. Außerdem gibt es 3 Sorten von Erde: im Landesinneren weiße – das Gebirge – und graue. Auf ihr wachsen vor allem Kraut und Kartoffeln sehr gut, was sich auch in der traditionellen Küche der Region wiederfindet. Und die rote Erde entlang der Küste. Am besten gedeihen hier Weinstöcke und Oliven“, begrüßt uns Nives Matic in ihrem sonnigen kroatischen Istrien.