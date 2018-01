Richard Lugner sorgt für Busenblitzer und Skandale

Wenn am 8. Februar in der Staatsoper wieder gewalzt und gefeiert wird, ist einer natürlich mittendrin: Richard Lugner. Der 85-jährige Baumeister, liebevoll "Mörtel" genannt, sorgt seit Jahrzehnten fürs schönste Ballgeflüster mit seinen prominenten Ballbegleiterinnen. Wenn in diesem Jahr Hollywoodstar Melanie Griffith in Lugners Loge Platz nimmt, wir er ihr vielleicht in seinem unvergleichlichen Englisch das eine oder andere Anekdötchen von Busenblitzern, Sexskandalen und Stars, die Reißaus genommen haben, erzählen. Vielleicht sorgt die Diva ja selbst ein wenig für Unruhe?