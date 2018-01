Rundumschau zu den Themen Bauen, Wohnen & Sanieren

Da werden nicht nur Lösungen in und rund um die Immobilie aufgezeigt, sondern auch solche auf Rädern! Schließlich hat jedes Haus ja auch irgendwo eine Garage. In der Halle A finden Interessierte alle Informationen zum Thema E-Fahrzeuge: Wie effizient sind sie wirklich, welche Förderungen können beantragt werden, wie hoch ist das Einsparungspotenzial?



Baurettungsgasse

Klingt schon wieder nach Verkehr – hat aber in dem Fall nichts mit Autos zu tun. In der bewährten „Baurettungsgasse“ gibt es auf der „Bauen & Energie“ die besten Tipps und Trends zu allen möglichen Themenbereichen: Baumaterialien, Förderungen, Energieeffizienz und jede Menge mehr. Vertreten sind etablierte Institutionen wie „die umweltberatung“, IG Architektur oder die Energie- und Umweltagentur NÖ (ENU). Kompetente Anlaufstellen, die unabhängig und kostenfrei beraten.



7 auf einen Streich!

Bauen ist eine komplexe Materie. Verschiedenste Überlegungen müssen gut aufeinander abgestimmt und unter einen Hut gebracht werden, um behagliches Wohnen und Arbeiten zu garantieren, ohne das Geld dabei sprichwörtlich aus dem Fenster zu werfen. Zum Beispiel durch mangelhafte Energiekonzepte. Im Rahmen der Aktion „7 auf einen Streich“ steht auf der Messe an allen vier Tagen ein sachkundiges Team aus Architekten, Baumeistern, Holzbaumeistern, Installateuren, Bauphysikern, Energieplanern sowie Lüftungsspezialisten Rede und Antwort – eben sieben Experten auf einen Streich. Um Voranmeldung wird gebeten.



Architekten Speed-Dating

Bei einem „Speed-Dating“ hat man die Möglichkeit, eine fremde Person in sehr kurzer Zeit – nur ein paar wenige Minuten – kennenzulernen. Der erste Eindruck ist ja oft besonders wichtig, und es lässt sich sehr früh einschätzen, ob man mit seinem Gegenüber auf einer Wellenlänge ist – oder eben nicht. Das gilt fürs Private ebenso wie fürs Berufliche. Etwa wenn es darum geht, den richtigen Architekten für den eigenen Haus-Traum bzw. das Traum-Haus zu finden. Zukünftige Bauherren haben an jedem der vier Messe-Nachmittage beim „Architekten Speed-Dating“ die einmalige Gelegenheit, mit verschiedenen Architekten ins Gespräch zu kommen. Auch dieses Angebot ist unverbindlich und kostenlos.