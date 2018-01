Wucher bei Grafikkarten: Was Sie jetzt tun können

Wer kompromisslos ist, zahlt mehr

Für Gamer, die in einer Konsole oder einer Einsteigergrafikkarte als Überbrückung keinen Sinn sehen, bleibt derweil neben Abwarten nur eine Möglichkeit: die hohen Preise zähneknirschend zu bezahlen. Auf diese Weise lässt man zwar schnell Hundert Euro mehr beim Händler, als man unter normalen Umständen für die Grafikkarte seiner Wahl bezahlt hätte. Dafür hat man das gute Stück sofort zur Verfügung. So oder so: PC-Gamer haben es momentan nicht leicht, ihre Hardware-Bedürfnisse zu befriedigen.