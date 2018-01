Ashley Graham: Richtiger BH macht jede Frau sexy

Dass sie als Übergrößen-Model bezeichnet wird, gefällt Graham hingegen überhaupt nicht. "Ich glaube, das Wort Plus Size führt zu Spaltungen zwischen den Frauen. Ich denke, wenn man den Ausdruck Plus Size verwendet, dann steckt man all diese Frauen in eine Kategorie. 'Du isst nicht gesund'. 'Du machst keinen Sport'. 'Du gibst nicht genug auf deinen Körper acht.' Du bist unsicher'. 'Du hast kein Selbstbewusstsein'", erklärt Graham.