Rodman wegen Alkoholproblemen in Entzugsklinik

Ex-Basketball-Star Dennis Rodman (56) hat sich nach einer Alkoholfahrt in eine Entzugsklinik begeben, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher berichten. Danach hat sich der 56-Jährige in das Turning Point Rehabilitation Center in Paterson im US-Bundesstaat New Jersey begeben, um seine Alkoholprobleme anzugehen.