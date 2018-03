Mit Martin Garrix beim Electric Nation abfeiern

Die Ticketpreise:

- Stehplatz* - 59,90 Euro: Stehplätze befinden sich direkt hinter dem Front-Of-Stage-Bereich und bieten eine sehr gute Sicht auf die Bühne.

- Front Of Stage - 79,90 Euro: Der Front Of Stage-Bereich befindet sich im Anschluss an den Front-Of-DJ Bereich und bietet beste Sicht.

- Front Of DJ - 111,90 Euro: Der Front of DJ Bereich schließt direkt an die Bühne an. Dieser erhöhte, auf einem Podest befindliche, abgegrenzte und limitierte Bereich bietet perfekte Sicht.

- VIP Gold - 139,90 Euro: Der exklusive VIP Gold Bereich befindet sich im Erdgeschoß der Tribüne der Trabrennbahn und bietet den Gästen sowohl INDOOR als auch OUTDOOR von der Terrasse beste Sicht auf die kollosale SUNSTAGE und das gesamte Konzertgeschehen. Plus: Ein Glas Sekt ab 15 Uhr!

- VIP Platinum - 219,90 Euro: Die äußerst komfortablen VIP-Platinum Plätze befinden sich im 1. Obergeschoß der Tribüne. Zur Begrüßung gibt es im VIP Platinum Bereich ab 15 Uhr ein Glas Sekt. Zudem werden die Gäste im In- und Outdoorbereich mit Fingerfood und persönlicher Betreuung verwöhnt.

- VIP DIAMOND - 349,90 Euro: Der VIP Diamond Bereich ist der besonders aufwändig gestaltete Bereich im 2. Obergeschoß der Krieauer Tribüne. Begrüßt werden Sie im VIP Diamond Bereich ab 15 Uhr mit einem Glas Sekt. Zu dem werden Sie kulinarisch mit einem reichhaltigen Buffett verwöhnt. Getränke (antialkoholische Getränke, Bier, Wein, Prosecco, offene Spirituosen, Kaffee) sind im Ticketpreis ebenfalls enthalten. Als besondere Überraschung erwartet alle VIP-Diamond Gäste ein kleines Präsent.

- AFTERSHOWPARTY - 19,90 Euro: Ab 24 Uhr is 4 Uhr spielen TOP-DJs aus dem Line-Up. Achtung: streng limitierte Stückzahl!

- Rollstuhlfahrer erhalten minus 50 Prozent auf einen Platz der ersten Kategorie*