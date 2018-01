Lawinengefahr: Tiroler Westbahnstrecke gesperrt

Stufe drei in Niederösterreich

Stufe drei der Skala wurde auch für Regionen in Niederösterreich ausgegeben, etwa für die Ybbstaler Alpen, die Türnitzer Alpen und in höheren Lagen des Rax-Schneeberggebiets. In den übrigen Regionen war das Risiko mäßig. Als Gefahrenstellen wurden vor allem jene Stellen genannt, wo frischer, instabiler Triebschnee eingelagert worden sei. Weiterhin war den Experten zufolge in windabgewandten Bereichen, hinter Geländekanten und in Einfahrten zu Rinnen und Mulden die Auslösung von Schneebrettlawinen durch geringe Zusatzbelastung möglich. Im Laufe des Tages steige auch die Gefahr von spontan abgehenden Schneebrettern sowie Wechtenbrüche, hieß es. Die Lawinensituation blieb auch hier angespannt.