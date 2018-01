Toronto Raptors feiern 30. NBA-Saisonsieg

Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander haben die Toronto Raptors in der NBA wieder einen Sieg gefeiert. Das hart erkämpfte 96:91 gegen die Detroit Pistons in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) war gleichzeitig der 30. Saisonerfolg. Jakob Pöltl steuerte in 16:11 Minuten Spielzeit acht Punkte, fünf Rebounds und zwei blockierte Würfe bei.