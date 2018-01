Nick Nolte entging nur knapp 75 Jahren Gefängnis

So landete Nolte statt im Knast in Hollywood, wo er seine Schauspielkarriere startete. Je erfolgreicher er wurde, desto mehr verfiel er seinen größten Lastern: Drogen, Alkohol und Frauen. "Ich habe getrunken, weil ich mit Problemen wie gescheiterten Projekte oder Beziehungen einfach nüchtern nicht umgehen konnte. Außerdem half Alkohol gegen die Einsamkeit, die man als Promi fühlt." Irgendwann kam dann Kokain dazu. Nolte: "Kokain hat mir erlaubt, meine Grenzen zu testen und immer extremeres Verhalten an den Tag zu legen."