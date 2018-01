„Beschämend, einen Toten so anzuschwärzen!“

Annemarie Moser-Pröll, Olympiasiegerin und österreichische Jahrhundert-Sportlerin sagt zur aktuellen Causa: "Ich kann mich an damals erinnern. Wir hatten Weltcupfinale in der Hohen Tatra, die Herren kamen dort aus Zakopane hin. Was in Polen passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es beschämend, einen Toten nach so langer Zeit so anzuschwärzen. Ehrlich gesagt, fehlen mir die Worte."