Betagte Frau musste 38 Stunden auf Hilfe warten

Eine Pensionistin hat am Montag in ihrer Wohnung im steirischen Voitsberg einen Kreislaufkollaps erlitten. Sie kam zu Sturz - der Beginn eines 38-stündigen Martyriums. Die 84-Jährige schrie um Hilfe, klopfte an die Wände, doch niemand reagierte. Erst Mittwochfrüh wurde sie gerettet, nachdem eine Nachbarin ein Klopfen gehört hatte.