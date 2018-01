Urlauber überlebte Schneesturm am Berg

Es ist schier unfassbar: Ein deutscher Urlauber, der am Wildkogel im Salzburger Bramberg beim Rodeln verunglückt war, überlebte eine eisige Nacht mit Schneesturm mitten am Berg. Helfer hatten am Dienstag bis Mitternacht verzweifelt nach ihm gesucht. Mittwochfrüh konnte der Mann von Vierbeiner „Djuke“ aufgestöbert werden.