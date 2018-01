Stark spürbares Erdbeben erschüttert Raum Bludenz

Beben auch in der Schweiz spürbar

Das Beben war auch in der Schweiz zu spüren, so etwa in den Kantonen Basel-Stadt, Zürich oder St. Gallen."Ich saß in meinem Wohnzimmer, als sich plötzlich alles bewegte. Ich habe mich schon etwas erschrocken", berichtete ein Betroffener gegenüber der Schweizer Zeitung "20 Minuten".