Kooperiert Ex-Trump-Berater mit Sonderermitter?

Bannon habe letztendlich eingewilligt mit Sonderermittler Robert Mueller zusammenzuarbeiten und von Muellers Team befragt zu werden statt vor einer Anklagejury auftreten zu müssen, berichtete der Sender CNN am Mittwoch unter Berufung auf Insider in Bannons Umfeld. Ein Sprecher Muellers wollte sich zu dem Bericht nicht äußern, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Die "New York Times" hatte am Dienstag berichtet, Mueller habe Bannon für seine Ermittlungen zur Russland-Affäre vorgeladen