Die schönsten Geschenke zum Valentinstag

Lady in Red

Rote Rosen für die Liebste. Doch manchmal ist am Tag der Verliebten schon etwas mehr Einfallsreichtum gefragt – schließlich bietet Rot als die stärkste Ausdrucksfarbe der Liebe ausreichend Stoff für originelle Ideen: Wie wäre es also, wenn er seiner Lady in Red zu Blumenstrauß, Pralinen oder Kuschelrock-CD beispielsweise noch einen roten Nagellack oder Lippenstift schenkt?