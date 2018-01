Bitte nie wieder! Die Horror-Stürze auf der Streif

18.1.2017:

Das noch junge Kitzbühel-Wochenende hatte auch 2017 früh sein erstes Streif-Opfer. Am Ende des Steilhangs brach die Bindung von Otmar Striedinger, zu brutal, zu bissig präsentierte sich die Streif im allerersten Training. Danach segelte der ÖSV-Abfahrer gnadenlos in die Fangnetze. Er erlitt einen Nasenbeinbruch und eine Schnittwunde am rechten Oberschenkel, die mit sechs Stichen genäht wurde. Der Teufelskerl ging am Donnerstag im Training aber schon wieder an den Start.