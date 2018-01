Künstliche Intelligenz liest besser als der Mensch

Das Engagement der Chinesen kommt nicht von ungefähr: Das Reich der Mitte will bis 2030 im Bereich der Künstlichen Intelligenz weltweit führend sein, sogar Präsident Xi Jinping liest sich dafür in diese komplexe Materie ein. Er sieht KI als Schlüsseltechnologie und will viel Geld investieren, um damit die chinesische Wirtschaft, aber auch das chinesische Militär zu stärken. Damit ist China auf Linie Russlands, wo Präsident Wladimir Putin kürzlich vor Studenten erklärte: „Wer den Durchbruch bei künstlicher Intelligenz schafft, wird die Welt beherrschen.“