Bisher höchstentwickelter Staatstrojaner entdeckt

Verbreitet wurde „Skygofree“ in den letzten Jahren offenbar über öffentliche WLAN-Netzwerke. Dort sollen gefälschte Landing-Pages mit Mobilfunker-Logo deponiert worden sein, in denen Code eingebaut war, der die Malware unter Nutzung bestimmter Sicherheitslücken auf das Handy holte. Welche Staaten sich bei Negg International mit Abhörsoftware eingedeckt haben, ist zur Stunde noch nicht bekannt. In der Vergangenheit wurde jedoch immer wieder öffentlich, dass Spionagesoftware nicht nur an demokratische Länder, sondern auch an Diktaturen verkauft wird.