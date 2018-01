Dakota Johnson und Chris Martin verliebt am Strand

"Wirkten sehr glücklich"

Barfuß im luftigen Strandkleid lehnt sich Johnson auf den Fotos an den Sänger, der den Arm um sie gelegt hat und mit ihr plaudert. Das Paar genießt offenbar gerade ein verlängertes Wochenende miteinander. Auch am Freitag wurden die beiden in einem Restaurant in Malibu gesichtet. Andere Gäste berichteten "Bang News" zufolge, dass die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson und ihr Beau mehr als glücklich gewirkt hätten.