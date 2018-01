Deutscher Schulbus kracht ungebremst in Hauswand

Die Polizei sprach von großer Hilfsbereitschaft der Anrainer. Viele hätten ihre Garage oder eine Einfahrt freigeräumt, um die Rettungsarbeiten zu unterstützen. "Das war eine sehr gute Zusammenarbeit", sagte ein Sprecher. 17 Seelsorger waren an Ort und Stelle, um Verletzte und Angehörige zu betreuen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Mannheim und Ludwigshafen und auch nach Gießen im benachbarten Hessen gebracht, von wo ebenfalls Rettungskräfte kamen.