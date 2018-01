Mach 5: Rennen um das schnellste Flugzeug der Welt

Boeing und Lockheed forschen an "Scramjet"-Technik

Mit neuen Triebwerkstechnologien wollen Boeing und Lockheed dafür sorgen, dass der SR-71-Nachfolger nicht erst von einem Bomber in die Luft befördert werden muss, sondern selbst starten kann. Hier setzen die Flugzeugbauer große Hoffnung in die sogenannte Scramjet-Technologie, die allerdings erst bei hohen Geschwindigkeiten ihre maximale Effizienz entfaltet und beim Starten und Landen tückisch sein kann. Die Technologie wird bisher kaum in Flugzeugen eingesetzt, stattdessen kommt sie etwa in Marschflugkörpern zum Einsatz. Bis der Nachfolger der SR-71 in Dienst gestellt wird, wird es angesichts dieser Hürden wohl noch einige Jahre dauern.