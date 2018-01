USA: Fallendes Kind von Feuerwehrmann aufgefangen

Der Brand hatte sich bereits am 3. Jänner ereignet, das Helden-Video hat die Feuerwehr aber erst am Sonntag veröffentlicht - und es wurde umgehend zum Hit in Internet. Zu sehen ist, wie sich Bewohner des brennenden Hauses über Leitern vor den Flammen zu retten versuchen. Mehrere Feuerwehrleute versuchen, den Menschen zu helfen. Am Fuße einer Leiter hat sich Captain Stroup mit ausgestreckten Armen postiert und fängt das Kind auf. Auch der Vater entkam der Flammenhölle und erlitt Verbrennungen zweiten Grades.