„Unsere Prinzessin hat ihre Engelsflügel verdient“

"Klein, aber kämpferisch"

Am Dienstag kam dann die traurige Nachricht: Braylynn hat ihren Kampf gegen den Tumor verloren. "Auch wenn sie klein war, war sie kämpferisch", so ihre Mutter. "Unsere kleine Braylynn, unsere Kämpfer-Prinzessin, hat sich ihre funkelnden rosa Engelsflügel heute Abend verdient. Ihr Spitzname war 'schöne Prinzessin' und sie konnte jeden Raum erleuchten. Sie liebte Hello Kitty und hatte am 10. Dezember Geburtstag. Sie war eine Prinzessin mit der Kraft eines Kriegers und sie wird niemals vergessen werden. Wir müssen diese grausame Krankheit namens DIPG dabei aufhalten, wie sie uns unsere Kinder wegnimmt!"