Ängste beim Autofahren endlich überwinden!

"Schatz, fahr bitte du!"

Karl Müller, Autor von "Autofahren ohne Angst": "Das Thema Angst beim Autofahren ist,, zu Unrecht, bislang kein öffentliches Thema. In Deutschland leiden etwa sieben Prozent der Bevölkerung, d. h. über fünf Millionen Menschen, akut unter einer gravierenden Angststörung (...) Bei vielen der Betroffenen erstrecken sich diese Ängste auch auf das Autofahren und den Aufenthalt im Auto. Sie alle könnten, als Fahrer oder Beifahrer, sicherer und entspannter Auto fahren, wenn sie denn wüssten, was die Ursache ihrer Probleme ist ..."



Wir haben Holger Walther nach seinen persönlichen Top-5-Tipps befragt. Der "Ohne Angst am Steuer"-Autor rät Betroffenen:



- Angst entsteht durch unsere schon vorher bestehenden negativen Gedanken in Bezug auf die verschiedenen Situationen. Deshalb unbedingt vorher an diesen arbeiten, da sich sonst beim Fahren die Angst auch noch verstärken kann!

- Fahren Sie zunächst zu Zeiten und in Gegenden, wann/wo nicht viele Autofahrer unterwegs sind.

- Üben Sie für sich allein mit möglichst wenig Zuschauern – also beispielsweise das Einparken nicht auf einer belebten Hauptstraße, sondern auf einem leeren Supermarktparkplatz am Wochenende.

- Verbannen Sie Besserwisser und nörgelnde Beifahrer aus dem Auto.

- Üben Sie ruhig „trocken“: Überlegen Sie als Beifahrer, was Sie jetzt wie tun würden, während die andere Person fährt (passives Fahren). Oder setzen Sie sich allein in das parkende Auto und gehen die Pedale, Schalter und Knöpfe in Ruhe durch.