Turbulentes 25:25 bringt Deutsche in Hauptrunde!

Spanien und Mazedonien fixierten ihr Weiterkommen hingegen mit ihren jeweils zweiten Siegen. Die Spanier setzten sich gegen Ungarn 27:25 (12:13) durch, Mazedonien bezwang Montenegro in der Deutschland-Gruppe C mit 29:28 (15:16). Dänemark musste sich in der Spanien-Gruppe D den Tschechen überraschend mit 27:28 (16:15) geschlagen geben, kann aber nicht mehr von den ersten drei Plätzen verdrängt werden und ist damit aufgestiegen.