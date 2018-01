Hiobsbotschaft für Barca: Dembele erneut verletzt

Dembele verletzte sich nun am Sonntag beim 4:2-Sieg über Salzburgs Europa-League-Gegner Real Sociedad in San Sebastian erneut an einer Sehne im selben Oberschenkel. Laut Barcelona ist aber die im September operierte Sehne nicht betroffen. Bis zum Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel am 20. Februar in London gegen Chelsea soll der 20-Jährige wieder fit sein.