„Affenzirkus“: Rassismus-Aufregung um Aubameyang

Seinen Vater dagegen brachte der Satz des Experten in Rage: "Ich habe den Eindruck, dass man in Deutschland in die Hitler-Zeiten zurückkehren will (...) Ich glaube, dass der kleine Affe und seine Familie von hier verschwinden sollten, weil es unerträglich wird", twitterte Pierre Francois Aubameyang laut "Repubblica". Jetzt erklärte der Journalist Wild seine Aussage in einer Stellungnahme: „Ich wollte mit dieser im deutschen Sprachgebrauch geläufigen und nicht negativ konnotierten Redewendung ausschließlich dessen Extravaganzen außerhalb des Fußballplatzes benennen“.