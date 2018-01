Diese App findet Ihren historischen Doppelgänger

Jeder Mensch, so sagt man, hat einen Doppelgänger – und das vielleicht auch schon in der Geschichte. Da die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten allerdings höchstens einmal im Leben ein sehr langwieriges „Selfie“ in Form eines Ölgemäldes gemacht haben, gibt es nur wenige Quellen, mit denen man Vergleiche anstellen kann. Dies könnte sich durch eine App nun allerdings ändern.