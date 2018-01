Android-Schädling holt Pornowerbung in Kinder-Apps

Pornowerbung, Abo-Fallen, Fake-Antivirus

Wie „Heise“ berichtet, können die infektiösen Apps ihr Logo verschwinden lassen, damit es keine Hinweise mehr auf ihre Existenz am Handy gibt. Sie laden überdies Porno-Werbung herunter und überlagern damit die Reklame in anderen Apps und im Browser. In einigen Fällen locken sie auch in teure Abo-Fallen oder versuchen mit gefälschten Sicherheitswarnungen, den Nutzer zur Installation einer Fake-Sicherheitssoftware zu überreden, die ihrerseits wieder Malware ist.