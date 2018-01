Tim Wiese: Deshalb wird er kein Profi-Wrestler!

Bürki? "Er ist kein Killer"

Heute trainiert Wiese vier bis fünf Mal in der Woche. Wie ein Body-Builder! "Ich verzichte auf Kohlenhydrate, nehme vor allem Eiweiß zu mir." Vorbei sind die Zeiten, in denen er noch als einer der besten Torhüter Deutschlands galt. Jetzt kritisiert er die Keeper-Kollegen. Von "Blick" gefragt, sagte er zum Dortmunder Stammtorhüter Roman Bürki: "Von ihm halte ich nicht viel. Wenn ich in Dortmund Sportchef wäre, dann würde ich mich nach einem anderen Torwart umschauen. Er is kein Killer." Vom Augsburger Marvin Hitz hält er dagegen viel: "Er ist konstant, macht sein Ding."