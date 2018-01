Trump-Hotels nach „Scheißloch“-Sager abgestraft

Mit Bewertungen von durchschnittlich vier bis fünf Sternen zählen Trumps Hotels auf Yelp zweifelsohne zu den besseren Unterkünften. Doch seit den abfälligen Äußerungen des US-Präsidenten – er soll bei einem Treffen mit Senatoren am vergangenen Donnerstag gefragt haben, warum die USA so viele Menschen aus "Scheißloch-Staaten" (shithole countries) aufnehmen müssten – hagelt es vernichtende Kritiken auf dem Bewertungsportal. Das bis dato angesehene Trump International Hotel in Washington DC rutschte dadurch auf zwei Sterne ab. Auch andere Hotels des Präsidenten, etwa in Chicago oder Las Vegas, wurden abgestraft.