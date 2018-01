Eliza Dushku mit 12 am „True Lies“-Set missbraucht

Täter statt Beschützer

Erst eine Freundin stellte Kramer einige Zeit später zur Rede. Noch am selben Tag brach sich Dushku bei einem Stunt die Rippen. Dies "sei kein Zufall gewesen", schrieb sie. Kramer sei immerhin für ihre Sicherheit verantwortlich gewesen. "Mein Leben lag in seinen Händen", so die Schauspielerin, "ich hing, von ihm gesichert, an einem Kran auf einem Büroturm mit mehr als 25 Stockwerken. Wo er mein Beschützer hätte sein sollen, war er der Täter."