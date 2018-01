Schiff vor Küste Floridas vollständig ausgebrannt

Vor der Küste Floridas ist ein Schiff mit 50 Menschen an Bord am Sonntag in Vollbrand gestanden. Das Shuttle namens "Islands Breeze" hätte seine Passagiere in der Tampa Bay zu einem Casino-Schiff bringen sollen, als ein Problem am Motor auftrat und Feuer ausbrach. 15 Menschen mussten im Spital behandelt werden.