Zwei Selbstmordanschläge im Irak: Zahlreiche Tote

Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte, die Selbstmordattentäter hätten sich in der Früh auf dem Al-Tajjaran im Zentrum von Bagdad in die Luft gesprengt. Dafür hätten sie Sprengstoffwesten benutzt. Augenzeugen berichteten, die Bomben seien in der Nähe einer Gruppe von Bauarbeitern gezündet worden.