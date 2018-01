SPD gespalten: Wackelt die „GroKo“ jetzt schon?

Die Kompromisse bei den Sondierungen zur Fortsetzung der Großen Koalition in Deutschland mit der CDU/CSU treiben derzeit einen Keil in die SPD. Eine Woche vor dem richtungsweisenden Parteitag forderten führende Sozialdemokraten am Wochenende Nachbesserungen an den Vereinbarungen. Von der CDU gab es dazu bereits eine klare Absage, der SPD-Landesparteitag in Sachsen-Anhalt stimmte zuvor bereits gegen eine Große Koalition mit Merkel. Wackelt die "GroKo" schon jetzt?