Bub (5) landete bei Skiunfall mit Kopf in Bachbett

Dramatische Minuten hat ein Vater am Sonntag im Skigebiet Zürs in Vorarlberg durchleben müssen. Der Mann war mit seinem fünfjährigen Sohn auf einer roten Piste ins Tal unterwegs. Plötzlich geriet der kleine Bub über den Pistenrand hinaus und landete mit dem Kopf in einem Bachbett. Der Vater eilte dem reglosen Kind zu Hilfe und zog es aus dem Wasser.