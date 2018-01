Wien bleibt Erhöhung des Sozialgelds schuldig

"Sozialstadträtin Sandra Frauenberger hat die Auszahlung ab September 2017 versprochen", klagt Gerhard S. an. "Das ist bis heute nicht geschehen." Er ist einer von vielen Anrufern in der "Krone"-Redaktion, die auf das Geld warten. Konkret geht es um eine einmalige Nachzahlung von 60 Euro rückwirkend und die Anpassung von monatlich 837 Euro Mindestsicherung auf 844 Euro beim Höchstsatz, wie ihn Gerhard S. erhält. "Es ist ein Kampf um jede Förderung", so der 57-Jährige.