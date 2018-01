HIER LIVE: Stögers Dortmund gegen Wolfsburg!

Jetzt ist es wieder so weit: Heute geht es auch für Peter Stöger und Borussia Dortmund wieder los in der Deutschen Bundesliga! Der BVB trifft daheim auf den VfL Wolfsburg und kann mit einem Sieg die gestern mit einem 3:1 über Schalke 04 ins Frühjahr gestartete Mannschaft von RB Leipzig von Platz zwei verdrängen. Unter Stöger will sich Dortmund nun wieder stabiler präsentieren als unter Vorgänger Peter Bosz. Statt Spektakel - aber auch Niederlagen - will Stöger mit Dortmund erfolgsorientiert auftreten. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!