Simon Eder vergibt Spitzenplatz in Ruhpolding

Johannes Thingnes Bö hat den in der vergangenen Saison dominierenden Biathlon-Star Martin Fourcade in den vorolympischen Rennen einmal mehr bezwungen. Der Norweger feierte am Sonntag im Weltcup-Massenstartrennen in Ruhpolding vor Fourcade seinen sechsten Saisonsieg. Der Franzose lief aber auch im zwölften Rennen auf das Podest und führt weiter im Weltcup. Simon Eder vergab seine Chance auf einen Spitzenplatz mit seinem zweiten Fehler beim letzten Schießen und wurde Zwölfter.