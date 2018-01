Nach sonnigem Wochenstart wird es wechselhaft

Am Freitag zieht die nächste Störungszone auf und mit ihr breiten sich überall Wolken aus, bis zum Abend auch im Süden. An der Alpennordseite intensiviert sich Regen oder Schneefall wieder und die Schneefallgrenze sinkt inneralpin auch wieder meist bis in tiefe Lagen, im Donauraum und im Norden bewegt sie sich auch am Abend noch zwischen 400 und 900 Metern. Der Wind weht nur schwach bis mäßig, meist aus westlichen Richtungen. Das Thermometer zeigt in der Früh minus acht bis plus drei Grad, am Tag höchstens null bis acht Grad an, am Nachmittag beginnen die Temperaturen aber in allen Höhen zu sinken