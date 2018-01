3:2 nach 0:2! Hannover dreht Partie gegen Mainz

Ebenfalls in der Erfolgsspur befindet sich indes mit dem FC Augsburg eine weitere Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison – gegen den Hamburger SV fuhren die Fuggerstädter einen 1:0-Sieg ein, mit dem sie sich auf Rang sieben verbesserten. In Augsburg erzielte Koo Ja-cheol kurz vor der Pause per Kopf das entscheidende Tor für die Gastgeber, bei denen die ÖFB-Internationalen Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch, der in der 75. Minute Aluminium traf, durchspielten. ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso fehlte bei den Augsburgern verletzungsbedingt.