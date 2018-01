Mutter (37) „glaubt, dass ihr Bub am Leben ist“

„Ihr fehlt die Erinnerung an das Drama“

In der vergangenen Woche wurde die 37-Jährige dort von Ermittlern besucht. Die Beamten wollten von ihr wissen, warum sie in den Morgenstunden des 3. Jänner im Wiener SMZ-Ost ihren acht Monate alten Sohn mit einem Polster erstickt hat. Antworten bekamen die Fahnder keine. „Meiner Mandantin“, so Elisabeth Rech, die Anwältin der Frau, „fehlt jede Erinnerung an die Tragödie. Sie glaubt also, dass ihr Bub am Leben ist.“ Der Zustand der Frau sei grauenhaft: „Sie ist offenkundig psychisch schwer krank. Und kann daher auch nicht realisieren, wo sie sich befindet.“